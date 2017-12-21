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سفارة المملكة بـ«إندونيسيا» تجمع سفراء العرب من أجل فلسطين

سفارة المملكة بـ«إندونيسيا» تجمع سفراء العرب من أجل فلسطين
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تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، الضوء على الجهود التي تبذلها سفارة المملكة في جاكرتا لدعم القضية الفلسطينية عبر استضافتها لـ12 سفيرا عربيا أمس الأربعاء.

وأشار السفراء العرب إلى أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وتناولت الصحيفة تصريحات السفير المصري “أحمد عمرو” الذي أكد على أن جوهر القضية يتمثل في وجود أرض محتلة، فإسرائيل هي الكيان الوحيد على الأرض التي تحتل أرض أناس آخرين بشكل واضح وصريح.

ولفتت الصحيفة إلى أن سفير المملكة في جاكرتا أسامة بن محمد عبدالله الشعيبي استضاف سفراء دول عربية في مشهد من مشاهد الوحدة حول القضية الفلسطينية بمشاركة 12 سفيرا عربيا من بينهم سفراء المملكة ومصر والأردن وفلسطين وليبيا والعراق.

وتحدث “الشعيبي” عن أن الحكومة السعودية نصحت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بتغيير موقفها المتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، وذلك عبر طرق مختلفة.

وذكر أن المملكة ليس لديها سفارة في إسرائيل أو تجارة معها، مؤكدًا أن الإسرائيليين مخادعين ولا يمكن الثقة بهم كما أنهم بوجهين.

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