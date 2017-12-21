شرطة الجوف: القبض على شخص حاول دهس شابين بمحافظة القريات

تواصل – أحمد الرمال:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداول لمضاربة بين أشخاص، وقيام قائد مركبة بمطاردة شخص محاولا دهسه، قامت شرطة المطار بمحافظة القريات بالتحقيق في البلاغ الذي وردها من دوريات الأمن المتضمن بلاغا من شخصين بالعقد الثاني من العمر عن قيام قائد مركبة من نوع هايلكس بالصدم العمد لمركبتهم من نوع متسوبيشي (الذي حاول دهس شخص بالمقطع المنتشر) واعتدوا عليهم بالضرب، وعند أخذ إجراءات الاستدلال حضر قائد المركبة الهايلكس ويدعي على نفس الأشخاص بالاعتداء عليه وعلى زميله “بالعقد الثاني من العمر”.

وأضاف النومس: “كذلك ورد لمركز شرطة المطار بمحافظة القريات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢-٤-١٤٣٩ هـ تقرير دوريات الأمن، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية مع جميع الأطراف وإشعار النيابة العامة، وبعث الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية، وإيقاف باقي الأطراف”.