على خلفية الإساءة للمملكة.. الجزائر تقيل مسؤولين أمنيين

ووفقًا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن المدير العام للأمن الوطني أنهى مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي عميد أول بوصوف عبد السلام، وأمر بتعيين نائب رئيس أمن ولاية قسنطينة عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر خلفًا له.

كما أقال المدير العام للأمن الوطني أيضًا رئيس أمن دائرة عين مليلة، وذلك بتهم التقصير في القيام بالواجبات ومراقبة الأوضاع داخل الملعب وعلى أرضية المدرجات.