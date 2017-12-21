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على خلفية الإساءة للمملكة.. الجزائر تقيل مسؤولين أمنيين

على خلفية الإساءة للمملكة.. الجزائر تقيل مسؤولين أمنيين
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تواصل – وكالات:

في أول تحرك جزائري حقيقي لتخفيف التوتر مع المملكة بعد واقعة الإساءة للمملكة خلال مباراة كرة قدم هناك، أصدر المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني الهامل، قرار بإقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في ولاية أم البواقي، التي شهدت الواقعة.

ووفقًا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن المدير العام للأمن الوطني أنهى مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي عميد أول بوصوف عبد السلام، وأمر بتعيين نائب رئيس أمن ولاية قسنطينة عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر خلفًا له.

كما أقال المدير العام للأمن الوطني أيضًا رئيس أمن دائرة عين مليلة، وذلك بتهم التقصير في القيام بالواجبات ومراقبة الأوضاع داخل الملعب وعلى أرضية المدرجات.

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