تحرش ومواد إباحية يطيحان بنائب رئيسة وزراء بريطانيا

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن “داميان جرين” نائب رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” استقال من منصب “سكرتير الدولة الأول” وسط اتهامات بوجود مواد إباحية على حاسبه في مجلس العموم في 2008م.

وأشارت إلى أن “جرين” النائب عن حزب المحافظين جرى التحقيق معه في اتهامات بسوء السلوك تجاه ناشطة حزبية، فضلا عن ادعاءات بوجود مواد إباحية على أحد أجهزة الحاسب الخاصة به في مجلس العموم.

واعترف “جرين” بأن محامييه ناقشوا تلك المواد مع الشرطة في 2008 و2013م، واعتذر لصحفية في صحيفة “التايمز” اتهمته بالتحرش الشهر الماضي، وذلك بعد أن أنكر في السابق تلك الادعاءات.