بعد واقعة انفلونزا الطيور بالعزيزية.. «البيئة»: لا إصابات بشرية حتى الآن

تواصل – فريق التحرير

حاولت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طمأنة المواطنين والمقيمين بعد الأنباء التي أشارت إلى إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور، في سوق العزيزية بمدينة ‫الرياض.

وأكدت الوزارة، في إنفو جراف، نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه على الرغم من وجود احتمالية ضئيلة لانتقال الفيروس للبشر فإنّه حتى اليوم لم يسجل أي إصابة من هذا النوع من الإنفلونزا بين البشر.

وأضافت أن فيروس إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ويصيب الطيور، مؤكدة أن السبب الرئيس لانتشاره خلال الأشهر الماضية، هو الطيور المهاجرة من آسيا وأوروبا.

واستطردت الوزارة، أنه عند وجود وفيات بأعداد ملحوظة بين الطيور، يجب تجنب ملامسة أي نوع من الطيور سواء الداجنة أو البرية المريضة أو الميتة، ناصحة بغسل اليدين بالصابون والمطهرات المناسبة.