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فطنة طفل.. تاه مع سائق جديد بـ«جدة» فاتصل بـ911 لإنقاذه

فطنة طفل.. تاه مع سائق جديد بـ«جدة» فاتصل بـ911 لإنقاذه
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض طفل عمره 8 سنوات لمشكلة كبيرة، لكنه خرج منها بفطنة وذكاء، بعد ما اهتدى إلى الاتصال بالمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) ليتم حل مشكلته.

الطفل، الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات، خرج بسيارة العائلة مع سائق جديد تم تعيينه حديثا، ولأن السائق لا يزال في مرحلة اكتشاف طرقات وشوارع المملكة، تعرض للتيه، وهنا بادر الطفل بالاتصال بمركز عمليات الداخلية 911، ليعلمهم بالمشكلة، وأنه تائه برفقة سائق جديد، ولا يعرف مكانه.

ووفقا للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية، تم التعامل مع بلاغ الطفل بالتنسيق مع الدوريات الأمنية، والتي نجحت في الوصول إليه، ومرافقته إلى الوجهة التي يرغون في الوصول إليها.

 

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