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«نيويورك تايمز»: صفعة جديدة تنتظر أمريكا في الأمم المتحدة بسبب «ترامب»

«نيويورك تايمز»: صفعة جديدة تنتظر أمريكا في الأمم المتحدة بسبب «ترامب»
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تواصل – سامر محمد:

توقعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن تتلقى الولايات المتحدة صفعة جديدة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت إلى أن أمريكا استخدمت حق النقض الفيتو في موقف نادر للتصدي لمشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لعدول الإدارة الأمريكية عن قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وأضافت أن التصويت على مشروع القرار المصري حظي الاثنين الماضي بموافقة 14 عضو مقابل الفيتو الأمريكي، مما يوحي بأن الفارق الداعم لمشروع القرار سيكون كبيرا ضد الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

وأبرزت الصحيفة تهديد “ترامب” أمس الأربعاء بقطع المساعدات الأمريكية عن أي دولة تصوت لصالح مشروع القرار المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لقراره الأخير اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من الصعب رؤية كيفية وفاء “ترامب” بتهديده المتعلق بقطع المساعدات المالية، لأن هذا يعني قطع المساعدات عن عدد من الحلفاء الاستراتيجيين.

وذكرت أن مصر حصلت من الولايات المتحدة على 77.4 مليار دولار كمساعدات خارجية من 1948 إلى 2016م، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس، ومن بينها نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية منذ 1987م.

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