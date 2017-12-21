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خلال شهر.. 580 مسلماً جديداً بمكتب «دعوي الروضة» بالرياض

خلال شهر.. 580 مسلماً جديداً بمكتب «دعوي الروضة» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد بحي الروضة بالرياض، خلال شهر ربيع الأول من عام 1439هــ عن إسلام “580” شخصاً، منهم “313” رجلاً، و”267″ امْرَأَة، وذلك عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي، وموقع دين الإسلام (www.IslamReligion.com) والذي يستهدف غير المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكل منهما وسائل وبرامج خَاصَّة يقوم بها للدعوة وتوضيح المعنى الحقيقي للإسلام.

ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (24.940) كرتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة (11.871) كتاباً، كما بلغ عدد المستفيدين من الدروس والمحاضرات التي أقيمت أكثر من (69.327) مستفيداً، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة (41.500) سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعوة الإِلِكْتُرُونِيّة أكثر من 4.299.088 مستفيداً، ولله الحمد والمنة.

وأَوْضَحَ الشيخ توفيق الشرهان، مدير المكتب، أن هذه الإنجازات كانت بِفَضْل الله ثم بِدَعْم الخيرين لجميع أَنْشِطَة وبرامج المكتب، وأن العدد الكبير للمسلمين الجدد في كل شهر يوضح ويؤكد الحاجة لبذل جهد أكبر، ويزيد من حجم المَسْؤُولِيَّة الملقاة على عاتق كل فرد منا في جانب الدعوة والتعريف بالإسلام.

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