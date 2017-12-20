«حساب المواطن»: هؤلاء سيصرفون مستحقاتهم خلال ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” أن كافة المواطنين الذين سجلوا بياناتهم قبل 9 نوفمبر الماضي سيتم الصرف لهم في الدفعة الأولى، غَدَاً الخميس 21 ديسمبر.

وتفاعل حساب “خدمة العملاء” التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المغردين والذي قَالَ إنه سجل في بداية فتح باب التسجيل مباشرة، ويريد أن يعرف موعد الصرف له.

وجاء رد الحساب: “فِي حَالِ تسجيلك قبل تاريخ 9 نوفمبر ستكون من الدفعة الأولى، ومن 9 نوفمبر إلى 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثَّانِية، وفِي حَالِ كان التسجيل بعد 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثالثة”.

يُذْكَرُ أَنَّ الدفعة الأولى فقط هي التي سيتم الصرف لها يوم غد الخميس.