لمواجهة إنفلونزا الطيور.. أمانة الرياض تغلق سوق «العزيزية» احترازياً (صور)

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قررت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إغلاق سوق العزيزية للطيور احْتِرَازِيّاً، وتشكيل فريق بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض لمواجهة إِنْفِلْوَنْزَا الطيور.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن إِصَابَة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض، بعد ورود بلاغ عن حالات نفوق طيور، مصحوبة بأعراض تنفسية وعصبية.

وبَيَّنَت الوزارة أنه تم أخذ عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة، وَتَمَّ فحصها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، واتضح وجود إِصَابَة مُؤكّدَة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي، والرومي، والبط.

كما بدأت الوزارة مباشرة التنسيق مع وزارة الدَّاخِلِيَّة، ووزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، إِضَافَةً إلى وزارة الصحة لتطبيق إِجْرَاءَات الوقاية، وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، إِضَافَةً إلى فرض حظر لدخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.