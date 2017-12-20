«التحالف»: الحكومة الشرعية تسيطر على 85% من أراضي اليمن ومقتل 11 ألف حوثي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، الأربعاء، العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، أن 83 صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون صوب المملكة، مُؤكِّدَاً أن التحالف تمكن من تدمير الصاروخ الباليستي الأخير، الذي اسْتَهْدَف العاصمة الرياض أمس الثلاثاء.

وأَضَافَ في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الشرعية تسيطر حَالِيَّاً على 85% من أراضي اليمن، بعد أن تم تحرير مديرية بيحان بالكامل، قَائِلاً: ‘‘إنهم قتلوا أكثر من 11 ألفاً من عناصر ميليشيات الحوثي مُؤخَّرَاً‘‘.

وعن المساعدات الإِنْسَانية، أَشَارَ إلى أن التحالف يواصل جهوده لإيصالها للشعب اليمني، رغم تواصل إطلاق الصواريخ على المملكة.

وفي سياق المساعدات المقدمة لليمنيين، أكَّدَ سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، أن المملكة قدمت أكثر من 8 مليارات ريال دعماً للشعب الشقيق، مُضِيفَاً أن العمليات الإِنْسَانية الشاملة تهدف لإيصال المساعدات لكل أبناء اليمن.

وقال آل جابر: ‘‘إنهم نسقوا مع التحالف لتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات، كما يتم التنسيق مع الحكومة الشرعية للاجتماع مع الأمم المتحدة لبحث دورها في العمليات الإِنْسَانية؛ لعدم السماح للميليشيات بالسيطرة على شحنات المساعدات ونهبها‘‘.