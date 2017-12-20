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ترتيب الهواتف الذكية هذا العام من حيث «قوة البطارية»

ترتيب الهواتف الذكية هذا العام من حيث «قوة البطارية»
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تواصل – وكالات:

أَصْدَرَ موقع “فون آرينا” المعني بالتكنولوجيا، إحصائية قبل نهاية العام الْجَارِي (2017) لأفضل الهواتف الذكية من حيث قوة البطارية.

وركز الاختبار الذي أجراه الموقع لإعداد التصنيف على “عدد ساعات عمل” الهاتف الذكي، والذي يعد هو المؤشر الرَئِيسِيّ لقياس مدى قوة البطارية.

وجاء الترتيب كالآتي:

1 – هاتف “جالاكسي إس 8 أكتيف” بعمر بطاريته 10 ساعات و57 دقيقة.

2 – هاتف “آي فون 8 بلس” بعمر بطارية 10 ساعات و35 دقيقة.

3 – هاتف إل جي “في 30” بعمر بطارية 9 ساعات و34 دقيقة.

4 – هاتف موتورولا “موتو زد 2 بلاي” بعمر بطارية 9 ساعات و19 دقيقة.

5 – هاتف “وان بلس 5” بعمر بطارية 9 ساعات و18 دقيقة.

6 – هواتف تشاومي “مي 6″ و”مي ميكس 2” بأعمار بطاريات 9 ساعات و14 دقيقة و9 ساعات و5 دقائق، على التوالي.

7 – هاتف “إتش تي سي يو 11” بعمر بطارية 9 ساعات و3 دقائق.

8 – هاتف “نوكيا 8” بعمر بطارية 8 ساعات و59 دقيقة.

9 – هاتف “جوجل بيكسل 2 إكس إل” بعمر بطارية بلغت 8 ساعات و57 دقيقة.

10 – هاتف “رازر فون” بعمر بطارية 8 ساعات و52 دقيقة.

11 – هاتف “وان بلس 5 تي” بعمر بطارية 8 ساعات و51 دقيقة.

12 – هاتف أبل “آي فون إكس” بعمر بطاريته 8 ساعات و41 دقيقة.

13 – هاتف “جوجل بيكسل 2” بعمر بطارية 8 ساعات و40 دقيقة.

14 – هاتف “آي فون 8” بعمر بطارية 8 ساعات و37 دقيقة.

15 – هاتف سامسونج “جالاكسي إس 8” بعمر بطارية 8 ساعات و22 دقيقة.

16 – هاتف هواوي “بي 10 بلس” بعمر بطارية 8 ساعات و18 دقيقة.

17 – هاتف سوني “إكسبيريا إكس زد بريميوم” بعمر بطارية 8 ساعات و15 دقيقة.

18 – هاتف سامسونج “جالاكسي نوت 8” بعمر 7 ساعات و50 دقيقة.

19 – هاتف هواوي “بي 10” بعمر بطارية 7 ساعات و42 دقيقة.

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