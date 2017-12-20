مواطن يتصل بمركز العمليات في أمريكا وهذا ما حدث معه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو لمواطن سعودي أجرى تجربة الاتصال بمركز العمليات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وطلب التحدث باللغة العَرَبِيّة، حيث أَغْلَقَ مستقبل المكالمة الخط في وجهه.

جاء ذلك تعليقاً على واقعة عدم تجاوب غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، مع مقيمة أجْنَبِيَّة تتحدث اللغة الإنجليزية.

يُذْكَرُ أَنَّ وزير الدَّاخِلِيَّة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه بإجراء تحقيق عاجل في واقعة عدم تجاوب غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية.