دواء لالتهاب المفاصل يُعالج «سرطان الجلد»

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَت نتائج أبحاث جديدة إمكانية علاج الأنواع الشرسة من سرطان الجلد بواسطة دواء يُسَمَّى “ليفلونوميد” يستخدم لعلاج أحد أنواع التهاب المفاصل (الروماتويد).

وبعد إِجْرَاء تجارب في جامعة إيست أنجيليا البريطانية، تبين أنه عند الجمع بين هذا الدواء، وأدوية سرطان الجلد التقليدية يتوقف نمو خلايا الورم تَمَامَاً.

ويعتبر سرطان الجلد من الأورام القابلة للعلاج إذا تم اكتشافه مُبَكِّراً، لكن عند انْتِشَاره في الجسم قد يؤدي إلى الوفاة، بِحَسَبِ الدراسة المنشورة في مجلة “أونكوتارجت”.

وأَظْهَرَت الأبحاث أن دواء “ليفلوناميد” يستطيع علاج أنواع شرسة من سرطان الجلد تحدث نَتِيجَة طفرات جينية، بل تبين أن دواء التهاب المفاصل أكثر فاعلية من أدوية سرطان الجلد المتواجدة حَالِيَّاً ويختصر فترة العلاج.

وعند استخدام دواء “ليفلوناميد” مع دواء سرطان الجلد لعلاج الورم لدى الفئران لم يستغرق الأَمْر أكثر من 12 يَوْمَاً لوقف نمو خلايا السرطان.