تحقيقات كويتية في شبهة فساد بصفقة مروحيات فرنسية

تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إنه تقرر فتح تحقيق في صفقة شراء 30 مروحية عسكرية فرنسية من طراز “كاراكال”، بقيمة 1.1 مليار دولار، بعد نشر تقرير حول طلب وسيط عمولة من الشركة المصنعة مقابل تحقيق الصفقة.

وأحالت الحكومة الصفقة إلى الهَيْئَة العامة لمُكَافَحَة الْفَسَادِ، للتحقيق فيها، بِحَسَبِ مَا نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأَوْضَحَ الصالح، أن القرار اتخذ بِنَاءً عَلَى مَا أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول الصفقة، وبعدما أثار نواب في البرلمان المسألة في جلسة عقدت الأربعاء.