وفاة وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة بجدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تُوفي شخص وأُصِيبَ 5 آخرون؛ إِثْر حادث انقلاب وقع مساء اليوم الأربعاء، على طريق الساحل كوبري الخمرة باتجاه الغرب جنوب جدة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تَلَقّت مساء اليوم، بَلَاغَاً يفيد بوقوع حادث انقلاب عربة غرب كوبري الخمرة.

وعَلَى الْفَوْرِ استجابت 5 فِرَق إِسْعَافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني سعود بن قاسم القرني إلى موقع الحادث؛ ليجدوا حالة وفاة و5 مصابين، منهم إصابتان خطيرتان وإصابتان متوسطتان، وإِصَابَة عولجت بالموقع، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين إلى مُسْتَشْفَى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة”.

وتمنت الإدارة العامة للهلال الأحمر بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، كما نَصَحَت الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.