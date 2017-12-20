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وزير التجارة: تخصيص 72 مليار ريال للقطاع الخاص بميزانية 2018

وزير التجارة: تخصيص 72 مليار ريال للقطاع الخاص بميزانية 2018
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة والاسْتِثْمَار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن ميزانية 2018 ستمكن رجال الأَعْمَال من المشاركة في التنمية، مُضِيفَاً أنّه تَمَّ تخصيص 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص، منها أكثر من 12 مليار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وَهُوَ مَا سيكون انعكاسه كبيراً على تنمية القطاع الخاص وخلق وظائف للمواطنين.

وأَوْضَحَ القصبي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير الطاقة، والمشرف العام على صندوق الاسْتِثْمَار، أنه تم إِنْشَاء منصة “مراس” لتقديم 74 خدمة لعدة جهات حُكُومِيّة.

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