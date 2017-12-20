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النائب العام يوجه بالقبض على مقيم عربي أيَّد الاعتداء الحوثي على الرياض
النائبُ العام
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تواصل – واس:

أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالقبض على مقيم عربي عبّر عن تأييده لإطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض، حيث هنأ المقيم عبر حسابه في (تويتر) مليشيات الحوثي على هذا الاعتداء.

وواصلت النيابة العامة بذلك ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين، حيث أكدت أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

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