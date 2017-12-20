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الدفاع المدني يتدخل لنقل مريضة تزن ربع طن بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تدخلت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بمحافظة الطائف لمساعدة فرق طبية مختصة من الشؤون الصحية، لنقل حالة تزن حوالي 250 كجم إلى مُسْتَشْفَى الملك عبدالعزيز التخصصي لاستكمال العلاج.

وبَاشَرَتْ إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإِسْعَافي الحالة بعد تجهيز إحدى سيارات الإِسْعَاف الكبيرة لنقل الحالة بمباشرة ميدانية من مدير الإدارة سعيد الزهراني.

يُذْكَرُ أَنَّ فريق الطب المنزلي قد زار الحالة صباح اليوم الأربعاء، وبعد الكشف عليها اتضح أنها تحتاج للنقل إلى المُسْتَشْفَى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية التي لا بُدَّ من عملها في المُسْتَشْفَى لاستكمال عملية العلاج.

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