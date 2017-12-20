تعيين «أسامة نقلي» وكيلاً بوزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الخارجية قراراً بتعيين السفير أسامة نقلي وكيلاً بوزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

ومن المعروف أن “نقلي” نشط بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ومعروف في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما يعد صوتاً قوياً، مدافعاً عن المملكة ومواقفها ومصالحها، في كل الملفات والتطورات من خلال تغريدات على صفحته على موقع تويتر، أو من خلال تصريحات في وسائل الإعلام الدولية.

يذكر أن السفير أسامة نقلي كان يشغل قبل تعيينه في منصبه الجديد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية.