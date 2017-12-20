يصطادهم بجوار منزل «صالح».. قناص مجهول يثير رعب الحوثيين في صنعاء

تواصل – فريق التحرير:

لا يزال قناص مجهول يثير ذعر ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، حيث تشير تقارير إلى نجاحه في قتل عدد منهم في محيط منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وذلك بعد عملية نوعية قبل يومين داخل المنزل قتَل فيها 20 انقلابياً.

وأوضحت مصادر أَنَّ مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي الإيرانية انتشروا في مربع الحي السياسي وشارع بغداد وسط العاصمة، بعد مَقْتَل عدد من عناصرهم جوار منزل الرئيس الراحل صالح، اليوم الأربعاء، بينهم قيادي بارز، بِحَسَبِ المشهد اليمني.

وأكَّدَت المصادر أَنَّ الحوثيين يعيشون في صنعاء وسط رعب شديد، خَاصَّة بعد مَقْتَل عدد من قادتهم برصاص القناص المجهول في أمَاكِن متفرقة بالعاصمة صنعاء.