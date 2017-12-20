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«الخارجية»: منع دخول مرافقي الحجاج والمعتمرين بدون جواز سفر مستقل

«الخارجية»: منع دخول مرافقي الحجاج والمعتمرين بدون جواز سفر مستقل
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تواصل – فريق التحرير:

أبلغت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وزارة الحج والعمرة وبعثات المملكة في الخارج إلى ضرورة عدم منح تأشيرة دخول للمرافقين، إلا على جوازات سفر مستقلة لكل زائر أو مرافق.

وَنَتِيجَة لذلك طَالَبَت وزارة الحج والعمرة الشركات والمؤسسات بعدم منح المرافقين للحجاج والمعتمرين تأشيرات إلا بجوازات مستقلة، حيث تعمل المديرية العامة للجوازات على أخذ “البصمة” لجميع القادمين للمملكة؛ ما يتطلب حمل جواز سفر مستقل.

وأعلنت بيانات وزارة الحج والعمرة، ارْتِفَاع أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة بنسبة 35% مُنْذُ بداية محرم، وحتى نهاية ربيع الأولى من العام الهجري الحالي 1439 هـ “3 أشهر”.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أعداد المعتمرين القادمين للمملكة بلغ 2.21 مليون معتمر مُنْذُ بادية العام الهجري، مقابل 1.89 مليون معتمر في الفترة المماثلة من عام 1438 هـ.

وأعلنت الوزارة في بيان، أنها تَسْتَعِد لاستقبال رؤساء وفود شؤون الحج من 50 دولة، وعلى مدى 3 أشهر؛ لِمُنَاقَشَةِ ترتيبات وتنظيمات حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العامّ 1439هـ.

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