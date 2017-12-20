«الرميان»: نمو محفظة صندوق الاستثمارات العامة إلى 840 مليار ريال

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أكد المشرف على صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، أن المملكة من أكبر المنفقين على الصناعات العسكرية في العالم.

ولفت الرميان خلال المؤتمر الصحافي المشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، إلى نمو محفظة صندوق الاسْتِثْمَارَات إلى 840 مليار ريال.

وَأَشَارَ المشرف على صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة إلى أنه تم إنفاق 70 مليار ريال في اسْتِثْمَارَات محلية وخارجية.

وَتَابَعَ ياسر الرميان أن الإعلان عن مشروع نيوم يَأْتِي كأكبر المشاريع التي تبناها صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة.