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«الفالح»: القطاع النفطي يتعافى.. وتوقيع عقود الطاقة الذرية العام المقبل

«الفالح»: القطاع النفطي يتعافى.. وتوقيع عقود الطاقة الذرية العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أن التعافي الذي بدأ العام الماضي في القطاع النفطي سيستمر وسينعكس أثره الإيجابي خلال العام المقبل، لا سيما بعد توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة التوازن وإصلاح أسْوَاق الطاقة العالمية.

ولفت الفالح، خلال مؤتمر صحفي حول أثر الإنفاق التوسعي في الميزانية الجديدة على القطاع الخاص، إلى إطلاق شركة أرامكو مُبَادَرَة التحول إلى المحتوى المحلي “اكتفاء”، مُضِيفَاً أنه سيتم تشغيل مصفاة جازان بالكامل في 2018، وكذلك يجري حَالِيَّاً توسيع حقل خريص بالظهران ليصل إلى 300 ألف برميل يَوْمِيّاً.

وأَوْضَحَ وزير الطاقة أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في مُبَادَرَة الطاقة الذرية، والتي سيتم توقيع عقود مشاريعها نهاية 2018.

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