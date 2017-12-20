شركة صينية تتهم «آبل» بالسرقة

تواصل – وكالات:

أكد ممثلو شركة “كون” الصينية أن رمز “App Store” في النسخة المحدثة من iOS مماثلة لشعارها.

واتهمت شركة الملابس الصينية “كون” شركة “آبل” بالسرقة، لافتةً إلى أنها استخدمت في النسخة المحدثة رمزاً يطابق شعارها، حسبما أفادت صحيفة “The Verge”.

وافتتحت الشركة في الصين عام 2008. وتم اختراع الشعار في هذا اليوم، ويبدو الشعار على شكل يشبه حرف “A”.

واستوحى المصممون الشعار من مجموعة “Sex Pistols”، وصوروا 3 عظام تشكل مثلثاً يرمز إلى النصر على الموت، حسبما أفادت الشركة الصينية.

ورفعت شركة “كون” دعوى قضائية ضد شركة “آبل” بتهمة انتهاك استخدام علامتها التجارية في الصين، مطالبةً إياها بالاعتذار والتعويض، فضلاً عن وقف بيع الأجهزة التي تحتوي على رمز المتجر الجديد.