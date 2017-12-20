بالصور.. ضبط 200 كجم بطاطس معدة للقلي داخل دورة مياه بأبها

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ضبطت إدارة الطوارئ والرقابة المسائیة بالتعاون مع إدارتي الرقابة الصحیة والنظافة أكثر من 200 كجم من البطاطس النيئة، بينما كان يتم تجهيزها للقلي داخل دورة مياه شديدة الاتساخ في أبها.

وكانت الفرق، بحضور مدير الطوارئ والرقابة المسائیة، علي سعید الوادعي، قد تتبعت أحد الباعة الجائلين المخالفين الذي كان يقود عربة مخصصة لبيع البطاطس المقلية بحي ذرة، فتم العثور على موقع تجهيز تلك البطاطس، وتبين أنه عبارة عن دورة مياه متسخة بها ثلاثة عمال مخالفين، يتم استخدامها كمخزن للبطاطس، ويتم فيها أَيْضَاً تقشيرها وتجهيزها للقلي تَمْهِيدَاً لبيعها إلى المستهلكين، وَتَمَّ إغلاق الموقع ومصادرة كافة كمیات البطاطس؛ نَظَرَاً لسوء النقل والتخزين وعدم توفر النظافة ومخالفة التجھیز.