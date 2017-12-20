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«البيئة»: ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في سوق العزيزية بالرياض

«البيئة»: ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في سوق العزيزية بالرياض
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تواصل – علي الصغير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن إِصَابَة عدد من الطيور بمرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض، بعد ورود بلاغ أمس الثلاثاء يفيد عن حالات نفوق طيور، مصحوبة بأعراض تنفسية وعصبية.

وأوضحت الوزارة أنه ورد بلاغ إلى الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ بوزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بنفوق ملحوظ في الطيور، حيث بَاشَرَت فرق الطوارئ البيطرية بالوزارة موقع الإِصَابَة، وأخذت عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة، وَتَمَّ فحصها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، واتضح وجود إِصَابَة مُؤكّدَة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي، والرومي، والبط.

كما بَاشَرَتِ الوزارة التنسيق مع وزارة الدَّاخِلِيَّة، ووزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، إِضَافَةً إلى وزارة الصحة لتطبيق إِجْرَاءَات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق، إِضَافَة إلى فرض حظر لدخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.

وأكدت البيئة أن منظمة الصحة العالمية WHO لم تسجل حالات إِصَابَة في الإِنْسَان من نوع H5N8 حتى تاريخه، مع إشارتها إلى عدم توقع أَي إصابات بشرية من هذا النوع.

وطمأنت الوزارة الجميع بأنها تواصل أَعْمَالها الدورية في الفحص والتقصي لمشاريع الدواجن، وأسْوَاق الطيور في كافة مناطق المملكة؛ حِرْصَاً على سلامة المستهلكين والمخالطين، ومشاريع الثروة الحيوانية.

وبَيَّنَت البيئة أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، كما أن الفِرَق الْمَيْدَانية تباشر أَعْمَالها للمتابعة والرقابة، داعية مربي ومنتجي الدواجن وأصحاب المزارع والمواطنين والمقيمين بسرعة إبلاغ الوزارة عن أَي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000) على مدار الساعة، موضحة أنها ستنشر تقارير دورية عن الوضع القائم، وعمل الوزارة للقضاء على المرض.

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