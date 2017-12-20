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الأمير أحمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت متعب

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت متعب
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – .

وكان في استقبال سُمُوّه لدى وصوله جامع الإمام تركي بن عبدالله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هَيْئَة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإِفْتَاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن تركي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كمَا أدَّى الصلاة إخوان الفقيدة: صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة: صاحب سمو الأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن سلمان بن محمد.

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