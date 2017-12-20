شرطة جدة تضبط مطلقي النار على 4 نساء بجدة رفضن مرافقتهم

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي عن تلقي شرطة محافطة جدة بلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة (٩١١) عن تعرض أربع مقيمات من الجنسية الآسيوية لإطلاق النار عليهن من قبل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص حاولو التحرش بهن ودفعهن إلى مرافقتهم قبل أن يقوم أحدهم بإشهار سلاح من نوع مسدس وإطلاق النار نحوهن أدى ذلك الى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بسحجات وجروح نتيجة محاولتهن الهرب ثم ارتكب الأشخاص الفرار لجهة غير معلومة.

ولأهمية الحادثة وشناعة ما اقدم عليه الجناة فقد تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات على كافة الاصعده حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وهم (مقيمان وثالث مخالف لنظام الاقامة) وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها وتم إحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة.

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