بالفيديو.. اكتشاف «هرم» على سطح القمر

تواصل – وكالات:

تمكن المسبار الفضائي الأمريكي “Lunar Orbiter”، من تصوير شكل هندسي مرتفع له أضلاع قاعدية سداسية على سطح القمر.

واكتشف هذا الهرم السداسي على سطح القمر عالم الآثار (في المجال الافتراضي) الذي يعمل باسم مستعار “Mundo Desconocido”.

ووجد هذا الهرم في الصور الأرشيفية المخزنة على موقع جامعة أريزونا ضمن مجموعة كبيرة من الصور التي التقطها المسبار “Lunar Orbiter”، وتوجد الصورة في الأرشيف تحت رقم “lo3-143-h3a”.

ويخلص الخبراء إلى نتيجة مفادها بأن سبب تشكل هذا الهرم السداسي لا يزال غامضاً، لكن الطبيعة تصنع في بعض الأحيان أشكالاً محيرة أيضاً.