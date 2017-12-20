أسوأ 100 كلمة مرور في العالم.. و5 نصائح لكتابة «باسورد» آمِن

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سبلاش داتا، المتخصصة في مجال التطبيقات الأمنية، عن قائمتها السنوية المئوية لأسوأ كلمات مرور استخدمت خلال عام 2017، ، مستندة في بياناتها على أكثر من 5 ملايين “باسورد” سُربت هذا العام.

وعلى الرغم من التحذيرات والإرشادات والنصائح اللانهائية من قبل الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي، لا يزال العديد من المستخدمين يستعملون كلمات مرور “ضعيفة”، سهلة التخمين، لحماية أجهزتهم، غير مبالين بتنامي قدرات القراصنة.

وقدَّمت الشركة خمس نصائح للمستخدمين لصنع كلمات مرور قوية، وهي:

1- استخدام كلمات مرور قوية ومتعددة لمختلف المواقع التي يترددون عليها.

2- عدم الاعتماد على كلمات مرور تتضمن معلومات شخصية أو سهلة التخمين من قِبَل القراصنة.

3- تفعيل ميزة المصادقة ذات العاملين “التحقق على خطوتين”.

4- التأكد من برنامج مكافحة الفيروسات التي يعتمد عليه جهازك مُحدث بشكل مستمر.

5- الحرص في التعامل مع الأنشطة المشبوهة على مختلف الحسابات الخاصة بالمستخدمين وعدم النقر على روابط غير موثوقة.