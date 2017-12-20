علاقة «العصائر» بمرض خطير يصيب الأطفال

تواصل – وكالات:

توصل الباحثون الأمريكيون إلى أن استخدام الفركتوز والسكر في مرحلة الطفولة يزيدان من خطر الإصابة بالربو بنسبة 77%.

ووفقاً للخبراء من جامعة هارفارد، فإن الأطفال الذي يشربون عصائر الفاكهة ذات المحتوى العالي من السكر كثيراً يميلون أكثر إلى الإصابة بالربو، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

وحلل العلماء النظام الغذائي لأكثر من ألف أم لمعرفة الخصائص الضارة للعصائر، كما درسوا تاريخ أمراض أطفالهن، واستناداً إلى المعلومات الواردة خلص الأطباء إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الفركتوز بكميات كبيرة أكثر عرضة للربو بنسبة 77%.

وقال الباحثون الأمريكيون: “نحن لا نعرف حتى الآن كيف يؤدي السكر والفركتوز إلى الربو، يمكننا الافتراض أن هذه المركبات تثير الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على تطور الرئتين”، فيما وجد العلماء أن الربو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالبدانة.