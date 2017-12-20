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«تسجيل صوتي»: نصّ مكالمة مقيمة «أمريكية» بغرفة عمليات دوريات الرياض.. وتوجيه عاجل بالتحقيق

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تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نص مكالمة لمقيمة تتحدث الإنجليزية، وقالت إنها أمريكية، مع غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، تطلب التحدث عن شيء، وفي المكالمة يُبلغها من تلقى الاتصالَ بأنه لا يتحدث الإنجليزية، ويطلب منها الحديث باللغة العربية.

وفي نص المكالمة يطلب متلقي الاتصال من المقيمة الأمريكية أي أحد من جواره يعرف الإنجليزية ليتواصل معها، ولكن لا يجد.

وعلى الفور وجَّه وزير الداخلية بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية، من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، لعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية؛ مما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، ووجه‏ الوزير بسرعة معالجة القصور بغرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية قالت فيه: “سمو وزير الداخلية يوجه بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض والمتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية؛ مما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المسؤول عن ذلك”.

نص المكالمة الصوتيه:

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ليست أمريكية اولا
    ثانيا
    تلفظت بكلمات بذيئة جدا عند قفل الخط

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