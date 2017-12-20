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وزير الداخلية يوجه بتحقيق عاجل حول عدم تجاوب «دوريات الأمن» في الرياض مع مقيمة

وزير الداخلية يوجه بتحقيق عاجل حول عدم تجاوب «دوريات الأمن» في الرياض مع مقيمة
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تواصل – الرياض:
وجه وزير الداخلية بإجراء تحقيق عاجل لعدم تجاوب غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية، ومعالجة القصور بغرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية قالت فيه، “سمو وزير الداخلية يوجه بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض والمتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الانجليزية مما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومحاسبة المسؤول عن ذلك.”

وكانت مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية أجرت اتصالا بغرفة دوريات الأمن في الرياض إلا أن اتصالها لم يقابل بالتجاوب المطلوب في مثل هذه الحالات.

 

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    محمد حسين الحارثي

    للأسف ما قامت فيه المتصله ليس من بروتوكول و تعليمات السفاره إن كانت تحمل الجنسية الأمريكية لأنه من الأساس لديهم خط لاستقبال اي حاله مباشره بدون الرجوع الى ٩١١ ولديهم القدره على التواصل مباشره مع الجهات المختصه
    وأغلب الظن أن المتصله ليست امريكيه ولعلها سعوديه تطقطق أو من جنسيه اخرى ( منقول )
    تحياتي لرجال أمننا حفظهم الله

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