جراحة تنقذ يد شاب من البتر في بيشة

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استقبل مستشفى الملك عبدالله ببيشة شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً، مصاباً بإصابة بالغة في الساعد الأيمن, نتج عنها تمزق الشرايين والأعصاب وتفتت العظام مع فقدان لجزء كبير من الجلد والعضلات. وجرى التدخل الجراحي بإشراف فريق طبي وتم بفضل الله إنقاذ اليد من البتر وذلك بترميم للعظام وإعادة توصيل للشرايين, ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله يعد من الصروح الطبية في منطقة عسير وسعته السريرية تبلغ 355سريراً، ويعتبر مرجعاً لعدد 6 مستشفيات بصحة بيشة ولـ 89 مركزاً صحياً, وتُجرى في المستشفى عمليات جراحية في عدد من التخصصات, وفي مجال جراحات الأوعية الدموية وخلال عام 1438 بلغ عدد العمليات الكبرى 60 وعدد العمليات الصغرى 44 وعدد الأشعة التداخلية للأوعية الدموية 44.