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العمل: قدَّمنا 1475 خدمة لذوي المرابطين بالحد الجنوبي (صور)

العمل: قدَّمنا 1475 خدمة لذوي المرابطين بالحد الجنوبي (صور)
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تواصل – أحمد الرمال:

كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ”جازان” عن تقديمه نحو (1475 خدمة) استفاد منها ذوو المرابطين في الحد الجنوبي لحفظ الحدود والمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وبيَّنت الوزارة أن الخدمات قدمها “مركز التأهيل الشامل بجازان” وتمثلت في: (تقديم الأجهزة الطبية، وتحديث بيانات المستفيدين لأسر المرابطين بالحد الجنوبي، وتحويل أسر المستفيدين للمستشفيات التي تعني بتقدم خدمات ذوي الإعاقة، وتقديم تأشيرات للمستفيدين (تأشيرات العمالة المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة) وخدمة إصدار بطاقات التخفيض للمعاقين، وخدمة أصدر بطاقات تسهيلات المرورية، وخدمة توضيح طريقة التقديم على الإعانات للمعاقين، وخدمة إصدار مشاهد بحالة المعاق لتقديمها للإدارات المعنية بها، وخدمة مخاطبة البنوك لفتح حسابات مستقلة لذوي الإعاقة).

وأوضحت الوزارة أن المبالغ التي تم صرفها لعملية توريد مستلزمات طبية لذوي المرابطين بلغت ما يقارب الـ 300 ألف ريال.

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمات التي قدمها مركز التأهيل الشامل بجازان، شملت مدن المملكة التالية:

(جازان، أبها، خميس مشيط، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الطائف، نجران، القنفذة، حائل، الباحة، تبوك، الدمام، الأحساء).

ومن جانب خدمات مكتب العمل فقد أكدت الوزارة أنه تم تقديم خدمة طلب استقدام واستفاد منها عدد (134) مرابطاً، وخدمة طلب تفعيل ملف منشأه استفاد منها عدد (61) مرابط، وخدمة استعلامات عامة واستفاد منها عدد (52) مرابطاً، وخدمة إلغاء تأشيرات واستفاد منها عدد (72) مرابطاً، وخدمة إلغاء نشاط واستفاد منها عدد (5) مرابطين.

ومن جانب خدمات مكتب الضمان الاجتماعي فقد شملت تقديم الخدمات التي قدمها، خدمات تحديث بيانات المستفيدين، خدمات استعلامات عامة، خدمة التقديم على المساعدات المقطوعة، مخاطبة مديري فروع الضمان الاجتماعي بكافة أنحاء المملكة للقيام بالزيارات المنزلية لذوي المرابطين المستفيدين من خدمات الضمان.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ما يقارب من عدد (1000) من ذوي المرابطين.

وأشارت الوزارة إلى فرع الوزارة وقوة جازان قد احتفلت مؤخراً بتقديم جملة من الخدمات والمساعدات في مقر قوة جازان بحضور مدير إدارة الشؤون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد بن خليل أبو دية، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية المهندس أحمد قنفذي، والمشرف على مكاتب العمل بجازان يحيى السفياني ومساعد مدير فرع الوزارة للرعاية خالد معافا ومدير الضمان بجازان سامي حملي ومدير مركز التأهيل الشامل أحمد أبو شرحة ومدير مركز التنمية الاجتماعية عامر فقيهي.

 

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