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«هيئة المحامين» تتقدم بشكوى للنائب العام ضد أحد مغردي «تويتر»

«هيئة المحامين» تتقدم بشكوى للنائب العام ضد أحد مغردي «تويتر»
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تواصل – الرياض:

تقدمت الهيئة السعودية للمحامين بشكوى للنائب العام، ضد أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بعد تهكمه بمهنة المحاماة ووصفه إياها بأنها مبنية على غسل الأموال والنصب والاحتيال ونقل الرشاوى.
وجاء في الخطاب: إن ازدراء أحد مكونات المنظومة العدلية والتقليل من شأن ممارسيها يعد مساساً بالنظام العام المحمي بموجب الأنظمة ذات الصِّلة.
ووفقاً لـ”الوطن” فقد ذكر الخطاب «نظراً لأن المغرد لديه عدد من المتابعين فقد انتشرت مزاعمه عبر تغريداته التي تضمنت كيلاً من التهم لعموم المحامين دون مسوغ نظامي والذي ترتب عليه إلحاق الأذى بالمهنة والسمعة».
من جانبه أوضح المحامي عبدالكريم القاضي، أن المحاماة مهنة حرة تشارك القضاء في إظهار الحق لتحقيق العدل، ولا يستطيع أحد أن يُنكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة في المملكة، مشيرا إلى أن انتشار مثل هذه التغريدة على مواقع التواصل يعد جريمة في حق كل محام، الأمر الذي يستتبع تحرك النائب العام بالتصدي لها لما تضمنته من تشويه السمعة والإساءة لكل محامٍ.

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