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مشروع برلماني بالمغرب يطالب باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والتعليم

مشروع برلماني بالمغرب يطالب باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والتعليم
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تواصل – وكالات:

تقدمت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، أمس الثلاثاء، بمشروع قانون لـ”حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية” بحيث يعمل القانون على اعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة بالمملكة.

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن مشروع القانون ينص على أن تعمل الدولة على حماية اللغة العربية وتطويرها. وتتجلى هذه المهمة في الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية.

كما ينص على أن: “تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، وأن تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها”.

وفي التعليم أيضاً، دعا المشروع إلى ضرورة أن تكون اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها.

ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.

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