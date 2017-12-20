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ألمانيا: نعتزم مواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله بمشاركة واشنطن والرياض

ألمانيا: نعتزم مواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله بمشاركة واشنطن والرياض
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تواصل – وكالات

كشف وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن بلاده تعتزم مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بشكل مشترك مع الأمريكيين والمملكة العربية السعودية والدول الإقليمية الفاعلة في المنطقة.

وقال غابرييل في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها اليوم الأربعاء، إن برلين والرياض متوافقتان بشأن ضرورة الوقوف بوجه الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه إيران في المنطقة، ومسألة تحجيم دور “حزب الله” اللبناني.

وكشف غابرييل: أن “لدى برلين والرياض أوجه توافق فيما يتعلق بتحليل الوضع، فالسعودية قلقة للغاية بشأن إيران، ومثل السعودية فإننا قلقون جداً بشأن الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه طهران في المنطقة”.

وتابع: “نريد مواجهة مشكلة الدور الإيراني في المنطقة بشكل مشترك مع الأمريكيين وحلفائنا في المنطقة”.

وقال إنه بالنسبة للبنان، “فإننا نشاطر السعودية قلقها بشأن دور حزب الله كميليشيا، والدور الذي يلعبه في المنطقة”.

وعلى صعيد الأزمة السورية، شدد وزير الخارجية الألماني على أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في مدينة سوتشي الروسية لن يكون بديلا لمسار “جنيف”.

وقال: “إذا كانت روسيا فعلاً جادة في سعيها لإيجاد حل سياسي مستدام في سوريا، فيتعين عليها أن تجعل نظام الأسد يتحرك، في جنيف كونها المكان الصحيح لإجراء العملية السياسية”.

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