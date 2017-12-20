«الشورى» يصوِّت على توصية بإعادة «التنمية العقاري» للإقراض المباشر

تواصل – فريق التحرير:

يصوِّت مجلس الشورى، في جلسة الثلاثاء المقبل، على توصية تتضمن إعادة صندوق التنمية العقاري إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين.

ويأتي هذا التصويت بعد أن تبنت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى التوصية المقدمة من عضوي المجلس محمد الجرباء ومحمد العجلان، كما نصت التوصية على دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقاري السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية. بحسب صحيفة “الرياض” الأربعاء (20 ديسمبر 2017).

ويصوت المجلس- أيضاً- على توصية طالبت بالإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري.

وأيدت لجنة الإسكان توصية ثالثة طالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني.