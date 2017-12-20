في أحدث استطلاع رأي.. تدهور شعبية «ترامب» إلى أدنى مستوياتها

تواصل – وكالات:

كشف استطلاع جديد للرأي العام أجرته شبكة “سي إن إن”، أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدهورت إلى أدنى مستوياتها.

وطبقاً للاستطلاع، أعرب 35% من المواطنين الأمريكيين فقط، عن رضاهم على عمل ترامب في منصبه، فيما عبر 59% من الأمريكيين عن موقفهم السلبي بشأن عمل “ترامب”.

وبالمقارنة باستطلاع سابق للشبكة، أعرب 45% من الأمريكيين في مارس الماضي عن تأييدهم لسياسة ترامب. ويعتبر مستوى شعبية ترامب أسوأ مؤشر سجله رئيس أمريكي تاريخيا في نهاية العام الأول من العمل في منصبه.

ويشار في هذا السياق إلى أن جورج بوش الابن أكمل عامه الأول في البيت الأبيض بشعبية على مستوى 86% وجون كيندي – 77%، وحظي كل من بيل كلينتون وباراك أوباما بدعم ما بين 55 و59% من الأمريكيين.

وفي الوقت الذي لا يزال دعم ترامب قويا نسبيا (85%) بين الجمهوريين، فإن دعمه في صفوف أنصار الحزب الديمقراطي لا يتجاوز 4% فقط.