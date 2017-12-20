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تنفيذ حكم القتل في مواطن قتل «باكستانيًا» بالرصاص «بدون سبب»

تنفيذ حكم القتل في مواطن قتل «باكستانيًا» بالرصاص «بدون سبب»
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) الآية.

أقدم / خالد بن معيض بن حجيل القثامي – سعودي الجنسية – على قتل حيدر نبي بخش ــ باكستاني الجنسية ــ ، وذلك بإطلاق النار عليه بدون سبب أثناء سيره أمامه وبعد سقوطه على الأرض وخوف الجاني من كشف أمره قام بإطلاق النار عليه مرة أخرى في رأسه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه وأن ما أقدم عليه الجاني يعد عبثا ظاهرا واستهانة بالدماء المحرمة وترويع للآمنين وإخلال بالأمن وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء ورتبت العقاب على من يعتدي عليها فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيزا ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / خالد بن معيض بن حجيل القثامي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء, 2 / 4 / 1439 هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

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