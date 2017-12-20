مصر.. نجاة وزيري الدفاع والداخلية من هجوم صاروخي

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تواصل – متابعات

كشف المتحدث العسكري باسم القوات المصرية تامر الرفاعي، أمس الثلاثاء، عن أن مسلحين استهدفوا مطار العريش بقذيفة خلال تواجد وزيري الداخلية مجدي عبدالغفار والدفاع صدقي صبحي هناك.

وأضاف المتحدث في منشور له على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك” أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين بجروح، وأتلفت القذيفة إحدى طائرات الهليكوبتر جزئياً.

وأوضح أن عناصر القوات المسلحة وأفراد الشرطة المدنية قاموا بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة.

جدير بالذكر أن استهداف المطار جاء أثناء زيارة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش في شمال سيناء.

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