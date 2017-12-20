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«تويتر» يتفاعل مع هاشتاج «محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت»

«تويتر» يتفاعل مع هاشتاج «محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت»
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تواصل – الرياض

جاء الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول؛ ليحظى بثناء وشكر المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن المغردون هشتاقاً بعنوان #محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت

وكان “نايف” ابن الشاعر زياد بن نحيت، بث مقطع فيديو يُلقي فيه قصيدة يناشد من خلالها ولي العهد بالإفراج عن والده.

شكراً.. شكراً
ورفع المغرد عبدالله بن ربيعان‏ ، شكره لخادم الحرمين وولي العهد، وقال: “الحمد لله من قبل ومن بعد، شكراً سلمان بن عبدالعزيز، شكرا محمد بن سلمان، شكراً محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أبارك للشيخ حجاب بن نحيت وأبناءه وخصوصاً، أيوب ومحمد وعبدالله وأبارك لوالدته وحفظكم الباري.”
اللهم لك الحمد
أما عبدالكريم الحربي، فقال “اللهم لك الحمد والشكر، شكراً سيدي محمد بن سلمان
مبروك لنا جميعاً هذا العفو، وعوداً حميداً يابو طارق.”
أمر بالخروج
وقال ناصر العوده: “الأمير محمد بن سلمان يأمر بخروج الشاعر زياد بن نحيت، من السجن وحفظ قضيته بعد انتشار فيديو يطلب فيه ولد زياد خروج والده.”
ربي ابنـك على الأزمات
وقالت “صالحة”: “عندما تربي ابنـك على الأزمات ، تحتاجـه عندما تكون ف ازمـه الشاعر : زياد ربـى ابنه على مخالطة ومخاطبة الأمراء والشيوخ وكبار السن، والآن يحصد ثمار ذلك ” ماشاء اللـه ” وقـرة عينـك يانيوف”.
تكون درساً
وقال سلطان بن حمد، “أتمنى ان تكون درساً له، بلادنا تتعرض لهجمة شرسة جداً لم يسبق لها مثيل من الاعداء الذين يسعون جاهدين ليصبح وطننا مثل سوريا، فيجب علينا ان نلتف على قيادتنا وأن نكون يد واحده، لا مكان للمجاملات والحياد والسكوت عندما يمس الخطر وطننا.”

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