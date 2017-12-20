بعد تحرير «شبوة» من الحوثيين.. القوات الشرعية تتقدم في «نهم»

تواصل – وكالات

أعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران، تحرير مديرية بيحان ومديرية عسيلان والعين، مشيراً إلى أن شبوة باتت محررة بالكامل، عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري معها التعامل حالياً وتصفيتها، لافتاً إلى أن المدينة محاصرة من كل الاتجاهات، وأن عناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية، قاموا بتسليم أنفسهم.

ومن جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجي الشندقي، أن المعارك في جبهة نهم متواصلة وحققت انتصارات كبيرة، لافتاً إلى تمكن الجيش الوطني من تحرير قرية الحول وجبال البراك وشعاب الشليف وسد بني عامر.

وقال إن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من ميليشيا الحوثي وعشرات القتلى، مشيراً إلى أن غارات طيران التحالف العربي أسفرت عن تدمير عدد كبير من أطقم الميليشيات وثلاث آليات وعيارات كانت تُستخدم من جانب الانقلابيين، مؤكداً استمرار انتصارات الجيش الوطني وأن هناك فراراً جماعياً لعدد من الميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.