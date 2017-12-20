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تعميم من «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة

تعميم من «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة
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تواصل- الرياض:

جاء في تعميم عن حساب المواطن، استمرار العمل بالبرنامج لمدة 5 سنوات قادمة، ما لم يُعد تقييمه قبل ذلك، وأن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل البرنامج بعد 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اعتماده.

وقالت مصادر، إن الجهات العليا وافقت على ضوابط الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن، وآلية احتساب مقدار الدعم بناء على المعايير الواردة في الضوابط وآلية احتساب مقدار الدعم المرفقة لها، على أن يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب عدد التابعين، وأعمارهم، إضافة إلى مجموع الدخل الشهري وإجمالي ثروة المتقدم وتابعيه، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار التعميم إلى أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، وكذلك الصدقات والمساعدات التى تصرف في حالة الكوارث. وفي حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة الدعم، فعلى أحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه، وإنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال زواج أحد الأبناء سواء من الذكور أو الإناث فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل من خلال حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

وبين التعميم أن احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم سيكون باتباع خطوتين، أولاهما تقدير العبء على الأسرة خط الأساس، بحيث يكون اعتماد الأسرة خط الأساس على بيانات مسوحات الدخل والإنفاق التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء، ويكون مستوى الإنفاق الشهري المعتمد لقياس الأثر هو إنفاق الأسرة وسطية الدخل، والخطوة الثانية تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وسنهم. كما سيتم وقف صرف الدعم مؤقتا عن المستفيد، إذا فقد أيا من المتطلبات الواردة في الضوابط على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين، على أن يكون حد الإعفاء من التناقص والحد المانع من الحصول على الدعم متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين وأعمارهم، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.

وأوضح التعميم أن استحقاق الفرد المستقل وحد الإعفاء للفرد بحسب المعادلة التالية؛ إذ يكون استحقاق الفرد المستقل يساوي الاستحقاق الأساسي مقسوما على 2.9، وحد الإعفاء للفرد المستقل يساوي حد الإعفاء الأساسي مقسوما على 2.9

وسيتم احتساب مقدار الدعم الكامل من خلال المعادلة التالية:

1- عدد التابعين لمن عمره 18 عاما فأكثر (مضروبا في) 50% (مضروبا في) استحقاق الفرد المستقل.

2- عدد التابعين أقل من 18 عاما (مضروبا في) 30% (مضروبا في) استحقاق الفرد المستقل.

ويحتسب مقدار الدعم الكامل في حساب المواطن، وفقا لما يلي:

1ـ المستفيد الأساسي 100% من استحقاق الفرد.

2ـ أي تابع 18 عاما فأكثر 50% من استحقاق الفرد.

3ـ أي تابع أقل من 18 عاما 30% من استحقاق الفرد. على أن يكون الاستحقاق الأدنى للجميع 300 ريال شهريا، فيما يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء يصبح الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

كما بين التعميم أن يتم احتساب مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة ليكون 5% من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة السلع الانتقائية من خلال المعادلة التالية: معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات (مضروبا في) نسبة ضريبة القيمة المضافة.

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بورصة تواصل

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