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أطعمة تؤدي إلى تشوه الجنين.. تعرفي عليها

أطعمة تؤدي إلى تشوه الجنين.. تعرفي عليها
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تواصل- وكالات:

بكتريا الطعام الأكثر انتشاراً والتي تسبب تشوهات للأجنة هي السلامونيلا والليستريا، وتوجد هذه الأنواع عادة في الأطعمة غير المطبوخة. لذا، تُنصح الحامل عادة بتجنّب السلطة في المطاعم.

إليك مجموعة من الأكلات لا ينبغي تناولها في مطاعم وأنت حامل:

السوشي:

يتم إعداد السوشي من أسماك نيئة، إلى جانب أن كمية الزئبق في هذه الأسماك مرتفعة إذا تم استهلاك كمية كبيرة. قد تحتوي الأسماك غير المطبوخة على الليستريا التي تؤذي الجنين.

التيراميسو وموس الشوكولا:

في أغلب الحالات تحتوي هذه الأنواع من الحلوى على حليب لم يتم غليه جيداً، وبيض غير مطبوخ جيداً. بصيغة أخرى تحتوي هذه الأطعمة على بكتريا قد تسبب التهابات لأمعاء الحامل تؤدي إلى وفاة الطفل عند الولادة.

دجاج الباربكيو والتندوري: قد تؤدي هذه الطريقة لإعداد الدجاج في المطاعم إلى وجود بكتريا الليستريا.

الطعام الصيني:

تحتوي الأطعمة الصينية في المطاعم على نسبة كبيرة من غلوتومات الصوديوم التي تؤثر على النمو العصبي للجنين. لذا، قبل تناول الطعام في مطعم صيني ينبغي سؤال الطاهي إذا كان المطعم يستعمل MSG ، فإذا كانت الأطعمة تحتوي على هذه الغلوتومات لا ينبغي للحامل تناول هذا الطعام.

الكبدة:

خلال فترة الحمل لا ينبغي تناول كبد الحيوانات لأنه يحتوي على صيغة من فيتامين “أ” تؤدي إلى تشوه الجنين. أما فيتامين “أ” الذي يوجد في الفواكه والخضروات فهو آمن.

السندويش:

تحتوي سندويشات المطاعم على مايونيز، أي بيض نيئ، وسلطة خضروات لا يتم غسلها جيداً عادة، لذلك لا ينبغي تناول السندويشات خارج المنزل وقت الحمل.

البيض غير المطبوخ:

أية أطباق تحتوي على بيض غير مطبوخ جيداً في درجة حرارة عالية قد تكون مصدراً لبكتريا تؤذي الجنين.

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