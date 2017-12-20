أصعب ميراث.. 6 أشهر لعَدّ عملات قديمة وزنها 2.5 طن

تواصل – وكالات:

تخيَّل أن ترث كميةً كبيرةً من الأموال يصعب عليك حملها، هذا بالضبط ما حدث مع عائلة ألمانية، ورثت 1.2 مليون قطعة نقدية تزن حوالي 2.5 طن، وفي هذه الحالة، كان عد الأموال أكثر صعوبةً بكثير من حملها.

القصة بدأت قبل نحو 30 عاماً، عندما بدأ سائق شاحنة ألمانية، بتوفير قطع نقدية من فئات صغيرة لأسرته، وإلى حين وفاته، كان قد جمع نحو 1.2 مليون من هذه القطع النقدية.

وعلى الرغم من أن هذه العملات لم تعد متداولة في البلاد، إلا أن البنك المركزي الألماني لا يزال يستبدل العملات القديمة. لكن المشكلة كانت في عد القطع النقدية بشكل يدوي، وهو ما احتاج إلى وقت طويل، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتم نقل القطع النقدية من فئة 1 و2 بينيغ، والتي يزيد وزنها عن 2.5 طن بشاحنة إلى فرع البنك المركزي الألماني في أولدنبرغ في مايو الماضي، وكان على الموظف وولفغانغ كيميريت أن يعدها بشكل يدوي، وفي نفس الوقت يؤدي مهام عمله اليومية.

وتستخدم البنوك عادة آلات خاصة لإحصاء الأعداد الكبيرة من العملات النقدية المعدنية، لكن هذا الأمر كان متعذراً في هذه الحالة، لأن معظم العملات كانت صدئة، وملتصقة ببعضها البعض، واحتاج كيميريت إلى 6 أشهر كاملة لإنجاز المهمة.