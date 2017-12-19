«الحصيني» يتوقع: برودة صفرية وأمطار نهاية الأسبوع المقبل

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توقع عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، انخفاض في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية، نهاية الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تسجل درجة حرارة صفر وتحت الصفر.

وقال الحصيني، إن المناطق الوسطى من المملكة يتوقع أيضًا أن تقترب من الصفر المئوي، خاصة خارج المدن ومتوقع تشكل الصقيع، بينما يسبق ذلك حالة ماطرة بإمطار أجزاء من المملكة، وقد يصاحبها ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.

وأضاف أن اليوم سيكون موعد دخول النجم الثاني من المربعانية (نجم القلب)؛ حيث سيشهد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، مؤكدًا أن هذا اليوم “مظنة برد” إذا ما وافق دخوله تسرب رياح أصلها قطبي أو سيبيري.