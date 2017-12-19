رسالة من أمريكا إلى إيران بعد الصاروخ الحوثي على الرياض

تواصل – واس:

أدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخ باليستي جديد “إيراني الصنع” على العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت “ما زلنا نشعر بالانزعاج العميق إزاء الأعمال الحوثية العدوانية التي تدعمها إيران في تقديم أسلحة متطورة، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع اليمني”.

وأضاف بيان الخارجية أن الولايات المتحدة تدعو قوات الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تسليح وتمكين أعمال الحوثيين العنيفة ضد جيران اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.